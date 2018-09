Eerste griepgeval bevestigd

Er is nog lang geen sprake van een epidemie, wel hebben veel mensen last van een stevige verkoudheid (gehad). Dat blijkt uit de neus- en keelmonsters die werden afgenomen door de huisartsen die deelnemen aan de NIVEL Zorgregistraties eerste lijn.

Griep vs. verkoudheid

In zo'n veertig procent van de neus- en keelmonsters werd het rhinovirus aangetroffen. Het virus veroorzaakt een loopneus of verstopte neus, niezen, hoofdpijn, keelpijn en hoest.

Het grote verschil met echte griep is dat de symptomen bij een verkoudheid níet plotseling (binnen 2-3 uur) de kop opsteken, er geen sprake is van dagenlange hoge koorts en je niet van ellende in bed wilt kruipen.

Vorig jaar is de langdurigste griepgolf ooit gemeten rond in Nederland. De griephausse begon in week 49 van 2014 en liep door tot week 17 dit jaar. Tijdens de epidemie stierven ruim 65.000 mensen; ruim 8500 meer dan verwacht.