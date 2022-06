Utrechter (30) opgepakt die wapens en nazi-spullen in huis had

Binnenland

Politie ontdekt hennepplantage in verborgen ruimte slaapkamer

In een woning in Amstelveen heeft de politie vorige week een hennepplantage ontdekt in een verborgen ruimte in een slaapkamer. Deze plantage zat verstopt achter een kast. „Dit huis stond te midden van een woonwijk. Een levensgevaarlijke situatie voor de omwonenden”, aldus de politie vrijdag.