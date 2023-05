Premium Het beste van De Telegraaf

Duitse tiener (15) hersendood verklaard Nederlandse jeugdspelers in shock na geweld op Duits voetbalveld: ’Jongen bleef op de grond liggen’

Door Koen van Eijk

De jeugdspelers van s.v. DRC uit Durgerdam zaten zondag in Frankfurt langs het veld waar het drama zich voltrok. Beeld ter illustratie. Ⓒ 123RF

Durgerdam - Een team jeugdvoetballers van s.v. DRC uit Durgerdam is hevig geschrokken teruggekeerd naar Nederland van een internationaal voetbaltoernooi in Frankfurt nadat een Duitse speler van 15 jaar zodanig was afgetuigd, dat hij hersendood werd verklaard.