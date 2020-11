Pietenprotest in Eindhoven afgelast na spanningen

Zo’n 500 aanhangers van Eindhoven Kan Het/Kick Out Zwarte Piet (KOZP) en dertig Zwarte Piet-sympathisanten van Pegida zouden zondagmiddag tegenover elkaar hebben gestaan op het Stadhuisplein. De organisatie van Eindhoven Kan Het/KOZP voelt van zich naar eigen zeggen door gemeente en politie beperkt in de demonstratievrijheid.

„Wij hebben geen zin om vanwege de repressieve maatregelen van de politie en de gemeente Eindhoven tegen een muur van haat van Pegida en hooligans onze boodschap te verkondigen”, zegt woordvoerder Elvin Rigters van KOZP in een nadere toelichting. KOZP zal nu in plaats van de fysieke demonstratie in Eindhoven een online protest houden.

Tumult

Burgemeester John Jorritsma gaf vrijdag een vergunning af voor drie demonstraties met de aantekening dat de demonstranten zich houden aan de gemaakte afspraken. In 2018 ontstond er rond de intocht van Sinterklaas in de Lichtstad een hoop tumult toen actievoerders van Kick Out Zwarte Piet werden uitgescholden, uitgejouwd en bekogeld met eieren door honderden tegendemonstranten.

Gemeente en politie waren al dagen druk bezig met de voorbereidingen op mogelijke confrontaties tussen de voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. Ook waren er signalen dat voetbalhooligans en andere relschoppers zondag ook naar Eindhoven zouden afreizen.

Anti-islamorganisatie Pegida laat zondagmiddag nog wel van zich horen in de Eindhovense binnenstad. De groep zal zich aansluiten bij een pro-pietenprotest op de Markt in Eindhoven, en dus niet in het door de gemeente aangewezen vak op het Stadhuisplein.