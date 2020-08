Busje botst tegen boom: dodelijk slachtoffer en gewonde

Agenten, hulpdiensten en de brandweer zijn ter plaatse na een dodelijke botsing tegen een boom. Ⓒ Persbureau Meter

RUINERWOLD - Een busje met twee inzittenden is zondagmorgen tegen een boom op de Haakswold in Ruinerwold gebotst. Een persoon is omgekomen. Een ander raakte gewond, meldt de politie in Drenthe.