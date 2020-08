Man (39) omgekomen na crash tegen hoogspanningsmast

Het ging rond 03.15 uur mis in Heerlen toen de bestuurder met zijn auto een bewegwijzeringsbord raakte en vervolgens tegen een hoogspanningsmast terechtkwam. Door de klap brak het voertuig doormidden. De bestuurder, een 27-jarige man uit Landgraaf, moest uit het wrak worden bevrijd. Maar hulp mocht niet meer baten.

De politie doet verder onderzoek naar de oorzaak. Bij het ongeval waren geen andere verkeersdeelnemers betrokken.

Ook dode in Ruinerwold

Een busje met twee inzittenden is zondagmorgen tegen een boom op de Haakswold in Ruinerwold gebotst. Een 20-jarige man uit Meppel is daarbij omgekomen. Een 22-jarige man uit diezelfde plaats raakte gewond, meldt de politie in Drenthe.

Hulpdiensten en de politie kwamen massaal ter plaatse. Het ongeluk vond plaats in gemeente De Wolden. Er wordt ter plaatse onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval.