Zeker drie doden bij instorting mijn in noordoosten Spanje

De veiligheidsdienst van de mijnbouwonderneming ICL startte het reddingswerk, korte tijd later bijgestaan door leden van politie en brandweer, maar de hulp kwam te laat volgens Spaanse media. Die melden dat zeker drie mensen zijn omgekomen, maar de lichamen zouden nog niet zijn geborgen. Het zou volgens Spaanse media om een geoloog die door ICL was ingehuurd en twee studenten geologie uit de regio.

Over de oorzaak van de instorting is nog niets bekend. In 2020 verloren in dezelfde mijn in totaal twee werknemers het leven bij twee soortgelijke ongelukken. In de mijn wordt al meer dan honderd jaar potas gewonnen, een mengsel van zouten dat hoofdzakelijk uit kaliumcarbonaat bestaat en gebruikt wordt voor onder meer de productie van mest, glas en zeep. De internationaal gebruikte benaming potassium of potas, komt oorspronkelijk van de Nederlandse term pot-as.