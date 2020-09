Minister Van Ark eist uitleg RIVM over mondkapjes

In het voorjaar, toen beschermingsmiddelen nog schaars waren, meldde de richtlijn van het RIVM maandenlang dat medewerkers in de ouderenzorg geen mondmaskers op hoefden als ze dichtbij een mogelijke coronapatiënt werkten. Maar Nieuwsuur meldt dat die richtlijn sinds een maand veranderd is, de maskers zijn nu ’noodzakelijk’. Het RIVM zegt dat er geen nieuw wetenschappelijk inzicht is om de richtlijn aan te passen.

Volgens Van Ark heeft het kabinet aan het RIVM gevraagd om advies over beschermingsmiddelen ’op basis van het besmettingsrisico’ en niet om schaarste mee te laten wegen. „Voor ons is het van belang dat zij zich baseren op wat ze wetenschappelijk weten.”

Ouderenzorg

Het gebrek aan beschermingsmiddelen in de ouderenzorg, waar in het voorjaar veel mensen overleden en besmet raakten, is politiek een heet hangijzer. Het nieuws dat de richtlijn nu is aangepast, zorgt dan ook voor een golf van kritiek uit de Tweede Kamer.

Oppositiepartijen van links tot rechts reageren woedend en vragen om opheldering van het kabinet. „Code rood voor de minister als dit waar is”, zegt PVV-leider Wilders. Ook SP-fractieleider Marijnissen is ’laaiend’: „Het kabinet heeft echt een probleem.” Maar ook Kamerlid Bergkamp van coalitiepartij D66 maakt zich zorgen en heeft het kabinet om een reactie gevraagd. Die moet er voor dinsdag komen, als de Tweede Kamer weer debatteert over de corona-ontwikkelingen.

Opheldering

Minister Van Ark vraagt nu een uitleg van het RIVM over de mondkapjesrichtlijn. „Ik herken dat er andere signalen komen, en hoor de zorgen daarover. Dat is ook waarom wij het RIVM om uitleg hebben gevraagd.”