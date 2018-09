NAVO roept Turkije op tot kalmte

De NAVO heeft Turkije laten weten solidair te zijn. Maar secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de NAVO ziet echter ondertussen graag dat de Turken en Russen verder met elkaar in contact treden in verband met het incident. Ankara beschuldigt Moskou van het schenden van zijn luchtruim en de Russen ontkennen dat stellig. De westerse verdragsorganisatie zegt dat op grond van ingewonnen informatie is gebleken dat het Russische vliegtuig wel degelijk boven Turks gebied vloog toen het werd neergeschoten.

De NAVO zelf heeft nog geen contact met het Kremlin over de zaak gehad, zei Stoltenberg. Hij riep alle partijen op zich te richten op het uiteindelijke doel, de vernietiging van Islamitische Staat. In Washington riep de Amerikaanse president Obama zich na een onderhoud met president Hollande van Frankrijk in soortgelijke bewoordingen uit. De VS verwelkomen samenwerking met het Russische leger in de strijd tegen de terroristen van IS, zei hij.

De Amerikanen hebben Frankrijk alle hulp toegezegd bij de opsporing van terroristen. Waar nodig verstrekken de geheime diensten van de Verenigde Staten en Frankrijk elkaar van informatie.