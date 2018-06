Jorritsma volgt Hermans op

Jorritsma werd unaniem en met onmiddellijke ingang gekozen, zei interim-fractievoorzitter Helmi Huijbregts na een fractievergadering. Jorritsma is pas kort Senator, maar het gebrek aan Senaatservaring wordt gecompenseerd door haar statuur in de partij en in de landelijke politiek, zei Huibregts.

Jorritsma kondigde aan dat ze een aantal van haar nevenfuncties gaat schrappen. Sommige kosten ook meer tijd dan andere. Ze heeft op dit moment drie "fatsoenlijke nevenfuncties". Na het einde van haar burgemeesterschap in Almere heeft ze geen andere fulltime baan opgenomen.

Jorritsma keert nu na dertien jaar weer terug in het centrum van de landelijke politiek. Ze treedt toe tot de top van de VVD, waarin onder meer premier Mark Rutte en Tweede Kamer-fractievoorzitter Halbe Zijlstra zitten. In 2002 was Jorritsma nog vicepremier in het tweede paarse kabinet. Volgens haarzelf is ze "nooit helemaal weggeweest" van het Binnenhof. Ook als voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten was ze regelmatig in het parlement of op ministeries te vinden.

Jorritsma volgt Loek Hermans op die twee weken geleden terugtrad als fractievoorzitter vanwege een hard oordeel van rechters over misstanden bij thuiszorgbedrijf Meavita, waar Hermans voorzitter van de raad van commissarissen was.