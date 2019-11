Bijna alle omwonenden kerk Hoogmade naar huis

Het gebouw is geïnspecteerd door een constructeur, de brandweer, gemeente en het kerkbestuur. Daarbij bleek dat de achterwand van de kerk en de linkerzijgevel niet stabiel zijn. De rechterzijgevel en de kerktoren zijn wel stabiel. Dat betekent dat de afzetting rond de kerk verkleind wordt en de meeste bewoners weer naar huis kunnen gaan. Alleen de bewoners van de pastorie moeten dinsdagnacht nog elders doorbrengen. Deze woning grenst aan de kerk en is nog zeker 24 uur niet toegankelijk.

Door de brand die maandag uitbrak, stortte de torenspits in en ging het dak van de kerk in vlammen op. Uit voorzorg waren in een straal van 150 meter om de kerk alle huizen en gebouwen ontruimd. De meeste omwonenden konden de nacht van maandag op dinsdag weer thuis slapen. Alleen bewoners van een deel van de Kerkstraat moest de nacht elders doorbrengen.

De burgemeester van Kaag en Braassem, Marina van der Velde-Menting, heeft alle bewoners dinsdagmiddag persoonlijk bijgepraat. „Het is mooi om te zien hoe verbonden de inwoners van Hoogmade zijn. Het sterkt ons in de gedachte dat deze hechte gemeenschap hier op een goede manier mee om kan gaan”, aldus de gemeente op haar website.