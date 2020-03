Huisartsen uren in de wacht bij GGD

De GGD Amstelland bevestigt de overbelasting. „We gaan daarom flink opschalen. Die wachttijden moeten naar beneden. We moeten vooral goed bereikbaar zijn voor de zorgprofessionals. In verband met de vele vragen – we zijn vorige week al gestopt met tellen – over het coronavirus, zijn we inmiddels helaas minder goed bereikbaar voor andere vragen. We hopen dat mensen daar begrip voor hebben”, zegt de woordvoerder.

Nu de voorjaarsvakantie voorbij is -blijken vele Nederlanders die op vakantie in het buitenland zijn geweest- ongerust te raken vanwege het virus. Het ministerie heeft daarom een landelijk informatienummer opengesteld. Mensen met vragen over het virus kunnen bellen met 0800-1351.

Maar mensen die zich ziek voelen, koorts hebben en veel last hebben van de luchtwegen, kunnen bij zorgen de huisarts bellen. De huisarts beslist vervolgens of er contact moet worden opgenomen met de GGD. De GGD voert vervolgens een telefonisch gesprek en gaat bij verdenking op het virus bij de mensen thuis langs om wangslijm af te nemen voor een test. Er zijn 25 GGD’s in ons land, verspreid over diverse regio’s.

Het landelijk overkoepelende bureau GGD GHOR zegt niet van de overbelasting op de hoogte te zijn.