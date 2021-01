Politie beëindigt illegaal feest Amsterdam, 64 boetes uitgedeeld

Binnenland

Aanhoudingen en waarschuwingsschot na valse melding gijzeling

De politie is in de nacht van zaterdag op zondag met kogelvrije vesten uitgerukt na een melding dat twee personen gegijzeld werden onder bedreiging van een vuurwapen in een pand in Oosterhout. Die melding bleek vals te zijn. Twee personen zijn aangehouden voor het doen van de valse melding en witwas...