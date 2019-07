Grote risico’s bij arrestatie Michael P.

Michael P. en zijn advocaten Niels Dorrestein en Sander de Korte. Ⓒ Petra Urban

Amsterdam - Dat de aanhoudingsactie van Michael P. een vervolg krijgt is voor insiders geen verrassing. Het oppakken van de moordenaar van Anne Faber in 2017 door vijf leden van een arrestatieteam was erg gewelddadig en leidde tot zwaar letsel bij P.