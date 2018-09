Turkije haalt Russisch gevechtsvliegtuig neer

Het gevechtsvliegtuig is in Syrië vlakbij de Turkse grens neergestort. De omroep Haberturk TV toonde beelden van een brandend toestel dat neerstortte. Twee piloten daalden met een parachute in het gebied neer. Een van hen is gevangengenomen door Turkmeense strijders in Syrië. Het lot van de ander is nog onbekend.

Volgens het Russische ministerie van Defensie ging het om een Soechoj SU-24 die op zesduizend meter hoogte vloog en is het vanaf de grond neergehaald. De Russen ontkennen dat het toestel het Turkse luchtruim was binnengedrongen.

De Soechoj kwam neer bij het dorp Yamadi, ongeveer veertig kilometer van de Syrische havenstad Latakia. Latakia is onder meer de basis van de Russische gevechtsvliegtuigen die de Syrische strijdkrachten in de burgeroorlog bijstaan. Turkije, lid van de NAVO, heeft zich eerder al beklaagd over Russische toestellen over zijn grondgebied.