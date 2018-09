Sint zorgt voor pakjesdrukte bij PostNL

De geschenken van de Sint worden ook steeds meer op zelfgekozen tijden bij de mensen bezorgd. Dat is op doordeweekse dagen mogelijk tot 21.30 uur. Daarnaast kunnen klanten ervoor kiezen pakketjes elders te laten bezorgen, in een pakketautomaat op de grotere NS-stations of Schiphol, bij de buren of op het werk.

Inhaalslag

"De Kerstman zorgt nog wel steeds voor de drukste periode in de maand december, maar Sinterklaas is met een inhaalslag bezig. Daardoor kunnen we spreken van twee pieken in de maand december", licht Gerrit Mastenbroek, directeur PostNL Pakketten & Logistiek Benelux toe. Grote klanten bij PostNL zijn onder meer Bol.com en Zalando. Hoewel PostNL niet weet wat er in de pakketjes zit, wordt er volgens Mastenbroek komend maand vooral speelgoed, wijn en elektronica verstuurd.

Weekend

De grootste drukte is op de dinsdagen, omdat mensen vooral in het weekend hun bestelling via internet plaatsen. Op de dinsdagen in december worden soms 50 procent meer pakketten bezorgd. Tijdens de drukste dagen werken ruim 3100 pakketbezorgers door heel Nederland. Dat zijn er vijfhonderd meer dan op normale dagen.

Wat geeft u uit aan Sinterklaas? Vul de poll in naast dit artikel.