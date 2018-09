'Even snel online scheiden: dan ben ik van mijn ex af'

Nu ritselt het op internet van de aanbieders van snelle én goedkope online scheidingen. Maar volgens Liselotte Maas, deelprojectleider van Rechtwijzer, biedt de Raad voor Rechtsbijstand als enige de mogelijkheid aan echtelieden om samen online aan een dossier te werken en ondertussen ook digitale hulp en bijstand van professionals als mediators en juristen in te schakelen.

Digitaal overleg

Een proefversie is afgelopen jaar door 300 stellen doorlopen: „Via een dialoogvenster kan men met elkaar overleggen en afspraken maken over zaken als alimentatie, omgang met de kinderen en pensioen. Gaandeweg wordt alle benodigde informatie gegeven over de te behandelen onderwerpen en deelnemers zien steeds hoever ze al zijn. Doel is een kant-en-klaar scheidingsplan dat vervolgens door een advocaat bij de rechtbank kan worden ingediend.”

En de kinderen?

Marsha Pinedo, drijvende kracht achter online ontmoetingspunt voor kinderen van gescheiden ouders Villa Pinedo, ziet dat er vooraf vaak te licht over de gevolgen van een echtscheiding wordt gedacht. „Vooral als er kinderen in het spel zijn. Dan kun je namelijk niet denken, even snel online scheiden dan ben ik tenminste eindelijk van die ander af. Want je raakt nooit ’af’ van die andere ouder van je kinderen. Integendeel, daar moet je juist heel veel afspraken mee maken.”

Eén keer aan tafel

Daarom vindt Pinedo dat scheidende ouders verplicht minimaal één keer samen aan tafel moeten zitten bij een professional op scheidingsgebied. „Scheiden gaat over emoties. Vaak over problemen die ouders zelf niet erkennen of niet willen erkennen. Een deskundige signaleert die spanning en kan de problemen benoemen. Heus, we zijn zelf ook reuze digitaal, Villa Pinedo heeft een online workshop ’Voor alle gescheiden ouders’. Maar je kunt echt niet álles in je leven via internet regelen.”

