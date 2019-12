Oproep rechters: ’Geen verplichte celstraf na geweld hulpverleners’

Ⓒ ANP XTRA

DEN HAAG - Rechters vinden het geen goed idee als zij geweld tegen hulpverleners altijd moeten bestraffen met een celstraf. Ze vragen justitieminister Ferd Grapperhaus met klem om af te zien van een nieuwe wet die het onmogelijk maakt om in zaken over geweld tegen hulpverleners enkel een taakstraf op te leggen. In deze gevallen kan een taakstraf alleen nog worden opgelegd in combinatie met een celstraf, zoals ook al voor bepaalde andere gewelds- en zedenmisdrijven het geval is.