'Luchtaanvallen VS op olie IS'

Het zou gaan om ongeveer de helft van alle vrachtwagens die door IS worden gebruikt om olie te smokkelen en te verkopen op de zwarte markt. De terreurbeweging zou met die handel naar schatting een miljoen dollar (940.000 euro) per dag verdienen.

Volgens CBS hebben de VS in het verleden geen brandstofwagens gebombardeerd, omdat de kans op burgerdoden te groot is. Amerikaanse vliegtuigen zouden voor de aanvallen flyers hebben gedropt met een waarschuwing voor de vrachtwagenbestuurders.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie zou bovendien de regels voor het beperken van burgerdoden hebben versoepeld. Voorheen mocht er niet worden gebombardeerd als er een burger in de regio was gezien. Nu gaat een luchtaanval pas niet door als er zeker vijf burgers zijn gezien.