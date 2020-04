Terrorist rijdt Franse motoragenten aan

Youssef T. reed met zijn auto in op de gemotoriseerde agenten. Op een foto is te zien dat een motor klem zit tussen twee voertuigen. Het hoofd van de regio Ile-de-France zegt op Twitter „geschokt” te zijn over de aanslag in haar gebied. Volgens Franse media is zeker een agent zwaargewond.

De verdachte is aangehouden. Tijdens zijn eerste verhoor verwees hij naar de situatie in Palestina. Hij wilde de Palestijnen ’wreken’.

T. was een bekende van de politie, maar de 29-jarige zou niet bekend zijn bij de binnenlandse veiligheidsdienst. Volgens de krant Le Parisien werd er een brief en mes in zijn auto gevonden.

Frankrijk is zwaar getroffen door aanslagen van militante islamieten. Daarbij waren ook politie en soldaten meerdere keren het doelwit. In oktober vermoordde een medewerker van het politiehoofdbureau in Parijs op het werk vier mensen met een mes voordat hij werd doodgeschoten. Hij had zich tien jaar eerder tot de islam bekeerd.