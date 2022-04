Premium Het beste van De Telegraaf

Heilige Grafkerk in Jeruzalem gaat op de schop

Door Ralph Dekkers

De vloer waarover miljoenen mensen in ettelijke eeuwen tijd hebben gelopen, is aan een grondige renovatie toe.

JERUZALEM - Pasen staat voor de deur en voor het eerst in twee jaar tijd is het weer druk in de Heilige Grafkerk in Jeruzalem, de plek waar Jezus zou zijn gekruisigd, begraven en wederopgestaan. Pelgrims wachten er geduldig voor de tombe, terwijl bij de ingang een vrouw op de steen van de balseming een Oekraïense vlag uitvouwt. Iedereen is in gedachten verzonken waardoor niemand lijkt aandacht te hebben voor de bouwwerkzaamheden die de sereniteit van het heiligdom toch enigszins verstoren.