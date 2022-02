Wantrouwen over ’terugtrekking’ Russische eenheden

Zo stelt Maxar Technologies, een bedrijf in privésatellieten, dat hun ’ogen’ juist weer meer activiteiten van het Russsische leger hebben waargenomen. Maxar stelt dat de troepenopbouw onverminderd doorgaat met de aankomst maandag van aanvalshelikopters, gevechtsvliegtuigen en andere aanvalswapens.

Oefening

Het Russische leger zaait ook - al dan niet bewust - verwarring, want naast het bericht dat voor sommige strijdkrachtonderdelen de ’training’ erop zit kwam er ook een communiqué waarin gesteld wordt dat de grootschalige oefening in onder meer Wit-Rusland en in de Krim op alle fronten en met alle krijgsmachtsonderdelen wordt voortgezet.

Russische en Wit-Russische troepen gaan onverminderd door met hun gezamenlijke oefening. Ⓒ ANP / TASS

Het terugtrekkingsbericht van het Russische ministerie van Defensie komt via het Russische persbureau Interfax. Daarin wordt gesteld dat ’sommige eenheden in de zuidelijke en westerse districten hun oefeningen hebben voltooid en zijn begonnen met een terugkeer naar hun basis’.

Het bericht komt op een moment dat steeds meer westerse inlichtingendiensten menen dat een invasie van de Oekraïne op het punt van beginnen staat en in ieder geval onafwendbaar is. De meesten menen nu dat de aanval vanaf Wit-Rusland en de Krim zal komen, waarbij de hoofdstad Kiev wordt omsingeld en een regime kan worden geïnstalleerd dat meer Ruslandvriendelijk is.

De Britse minister van Defensie Liz Truss zegt dat Moskou alle troepen moet terugtrekken voordat ze gelooft dat het plan tot inname van Oekraïne van tafel is.