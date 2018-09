Burgemeester bezorgd over waakzaamheid in Limburg

Tegen 1Limburg zegt Terwingen: "Die Maasgrens maakt als het ware een dijk voor terrorisme, lijkt het wel. Ik denk dan soms eerlijk gezegd: dat is toch wel raar. Die terroristen stoppen niet aan de grens, hè? En als meneer Abdeslam - want dat is de meestgezochte terrorist op dit ogenblik waarvan dat men denkt dat hij iets beraamt - als hij dat in Limburg zou beramen... Ik weet niet of die man het verschil kent tussen Maastricht en Maasmechelen."

Syrië

De Maasmechelse burgemeester erkent dat er verschillen zijn tussen Belgisch en Nederlands Limburg: "Je kan natuurlijk ook zeggen: misschien dat de terroristen vooral België beogen omwille van de grotere participatie in Syrië. Al stel ik mij daar toch vragen bij omdat ik weet dat België en Nederland zelfs samenwerken in Syrië met sommige zaken."

Terwingen pleit voor gezamenlijke waakzaamheid, maar is niet van mening dat hij per direct om de tafel moet gaan zitten met zijn Nederlandse collega's: "Ik denk dat we nu vooral als burgemeesters ons eigen territorium moeten bewaken. En zoals gezegd: een plaatselijke politiezone heeft daarbij een rol te spelen, maar dat is natuurlijk niet een politiekorps dat inzetbaar is bij zwaar terrorisme."