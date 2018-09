Boerderij-sim Story of Seasons naar Europa

Story of Seasons is een nieuw deel in de langlopende Harvest Moon-reeks. Spelers kiezen of ze veehouder willen zijn of liever gewassen willen verbouwen. Dat vormt het startschot voor hun boerderij.

Niet alleen het financiële plaatje is belangrijk. Story of Seasons is ook een 'levenssimulator', waarin je nieuwe mensen ontmoet en een gezinnetje sticht.

Daarnaast is er een online component, waarbij gamers elkaar boerderij kunnen bezoeken.