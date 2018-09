Mauricio Macri nieuwe president Argentinië

De Nationale Kiescommissie liet na het tellen van 66 procent van de stemmen weten dat er een "trend" te zien was waarmee Macri de overwinning zal behalen. Na het tellen van bijna alle stemmen kwam de winst van Macri uit op 51,5 procent. Scioli moest het doen met 48,5 procent in de tweede en beslissende ronde van de presidentsverkiezingen.

De van oorsprong zakenman Macri wil meer inzetten op liberalisering en een einde maken aan corruptie. "Dit is het begin van een nieuw tijdperk dat ons nieuwe kansen zal brengen die we nodig hebben voor groei en vooruitgang", zei Macri in zijn overwinningstoespraak. Hij zal in december worden beëdigd.

De afgelopen twaalf jaar werd het Zuid-Amerikaanse land geregeerd door het echtpaar Kirchner. Eerst Néstor Carlos Kirchner (2003-2007) en vervolgens diens echtgenote en later weduwe Cristina Fernández Kirchner.