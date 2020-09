Nikkei zakt na verkoopgolf op Wall Street

Vooral de technologiebedrijven moesten het ontgelden na de zware koersverliezen onder Amerikaanse branchegenoten. Ook elders in de Aziatische regio lieten de belangrijkste beursgraadmeters verliezen zien.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 1 procent in de min op 23.032,54 punten. Zwaargewicht SoftBank zette de daling voort en leverde bijna 3 procent in. De Japanse techinvesteerder zag zo'n 15 miljard dollar aan beurswaarde verdampen sinds de mediaberichten eind vorige week over een grote positie van call-opties van SoftBank op Amerikaanse technologiebedrijven. Met call-opties wordt gespeculeerd op een koersstijging van een aandeel. Nintendo dikte 1,5 procent aan dankzij berichten dat het Japanse bedrijf de productie van zijn spelcomputer Switch gaat opvoeren.

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 1,4 procent lager. Op macro-economisch vlak bleek dat de Chinese producentenprijzen in augustus opnieuw zijn gedaald, vooral door lagere prijzen in de olie- en energiesector. De inflatie in China kwam uit op 2,4 procent, tegen 2,7 procent in juli. In Hongkong zakte de Hang Seng-index 1 procent. De Chinese techbedrijven Alibaba en Xiaomi verloren 2,6 procent en 1,6 procent. De Kospi in Seoul daalde 0,8 procent en All Ordinaries in Sydney raakte 2,2 procent kwijt.