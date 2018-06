VRAAGBAAK: Nachtelijk ongerief

De door u omschreven ‘knal’ kan ik helaas niet plaatsen. De Chevrolet loopt nu probleemloos en de garage heeft geen foutmeldingen gevonden. Is er een 4 gas- of roetmeting gedaan? Het zou nog kunnen zijn dat er een probleem is met het uitlaatsysteem. Bij dit soort spookmeldingen kunt u zich altijd het beste zo snel mogelijk bij de garage melden. De kans dat de oorzaak kan worden getraceerd, is op die manier het grootst.

Vragen? Stuur een mail naar vraagbaak@autovisie.nl