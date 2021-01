’Avondklok op z’n vroegst vanaf vrijdag’

De avondklok wordt op z’n vroegst vrijdag ingevoerd, maar mogelijk pas na het weekend.

De Jonge verwijst naar het advies van het OMT over het oprukken van de Britse variant van het coronavirus, die zo’n 30 procent besmettelijker is. De verwachting is dat deze mutant volgende maand de helft van de besmettingen beslaat.

„Het kabinet acht het daarom noodzakelijk op de kortst mogelijke termijn extra maatregelen te treffen”, schrijft de coronaminister.

Avondklok en inreisverbod

Het kabinet koerst af op het instellen van een avondklok en het verder beperken van bezoek en samenkomsten. Ook geografische begrenzing is een optie, net als in Duitsland en Frankrijk, waar inwoners zich in een een beperkte straal rond hun huis mogen begeven. Zelfs een totaal thuisblijfgebod is een optie. Een inreisverbod vanuit het Verenigd Koninkrijk, zoals de Tweede Kamer vorige week bepleitte, lijkt zeker.

De extra maatregelen worden niet alleen genomen met het oog op de opmars van de Britse variant, maar ook op het heropenen van de scholen, dat voor extra verspreiding zal zorgen.

Kamer schuift

Mocht het kabinet besluiten tot een verbod om tussen acht uur ’s avonds en vier uur ’s morgens de straat op te gaan, dan zal de maatregel niet meteen diezelfde avond zijn ingevoerd, maar pas op z’n vroegst vrijdag of na het weekend. Werkgevers moeten immers de tijd krijgen voorbereidingen te treffen. Bovendien wil het kabinet de maatregel aan de Tweede Kamer voorleggen, ook al hoeft dat formeel niet.

In de Kamer lijkt de houding ten opzichte van de avondklok te verschuiven, maar steun van een meerderheid is nog niet zeker. Coalitiepartij D66 wil bijvoorbeeld eerst een goede onderbouwing. „En die is er nog niet”, zegt een fractiewoordvoerder. „We hebben nog niks gezien.” Achter de schermen valt te horen dat het OMT-advies alleen beknopt mondeling is overgebracht aan betrokken bewindslieden.

Waarschijnlijk debatteert de Tweede Kamer donderdag over de maatregel, of misschien zelfs nog dezelfde dag, op woensdag.

In Amsterdam zitten de mensen niet te wachten op een avondklok.