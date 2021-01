Kabinet komt woensdag met persconferentie, extra maatregelen

De Jonge verwijst naar het advies van het OMT over het oprukken van de Britse variant van het coronavirus, die zo’n 30 procent besmettelijker is. De verwachting is dat deze mutant volgende maand de helft van de besmettingen beslaat.

„Het kabinet acht het daarom noodzakelijk op de kortst mogelijke termijn extra maatregelen te treffen”, schrijft de coronaminister.

Het kabinet koerst af op het instellen van een avondklok en het verder beperken van bezoek en samenkomsten.