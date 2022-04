Chinese ruimtevaarders na half jaar terug op aarde

De taikonauten, zoals astronauten in China worden genoemd, vertrokken vorig jaar oktober naar het in aanbouw zijnde ruimtestation Tiangong, op zo'n 400 kilometer van de aarde. Daar voerden ze experimenten uit en bouwden ze verder aan de ruimtebasis, die tien jaar in gebruik moet blijven. Ook maakten ze twee ruimtewandelingen.

China heeft grote ambities in de ruimte. Zo zette het al een rover neer op Mars en in 2033 wil het ook een bemande landing op de 'rode planeet' uitvoeren. In 2019 zette China als eerste land ooit een ruimtevaartuig op de 'achterkant' van de maan.