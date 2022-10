Politie houdt 16-jarige aan voor steekpartij Hoorn

Een dag na de steekpartij worden de leerlingen van de school aan de Bouwsteen in Hoorn opgevangen om te praten over de gebeurtenissen. Bij de bijeenkomst zijn ook hulpverleners aanwezig. Veel kinderen zijn nog altijd in shock door de gruwelijke steekpartij, die door veel scholieren is gezien. Veel scholieren hebben ook het zwaargewonde, bloedende slachtoffer gezien. Een scholier vertelt: „Ik vond het wel erg. Want de geraakte jongen rende echt zo [met handen voor zijn lichaam, red.] naar binnen. Dat is heftig. Best wel schokkend eigenlijk. Je ziet gewoon iemand met allemaal bloed liggen. Dat is gewoon niet fijn om te zien.”

Op sociale media circuleren beelden van de gebeurtenis die woensdag rond 14.45 uur plaatsvond. Een jongen schreeuwt: „Wat de f*ck hij heeft een mes ouwe! Een mes, een mes, een mes!” De politie onderzoekt wat de aanleiding van de steekpartij is. „De politie roept met nadruk op de confronterende beelden niet te delen en is nog steeds op zoek naar getuigen.”