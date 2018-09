Handel in valse Picasso's opgerold

Ze werden aangeboden voor in totaal 160 miljoen euro. De aanbieders in Granada hadden het verhaal erbij verzonnen dat de schilderijen uit Cuba kwamen, waar een grootouder van Picasso heeft gewoond. Het verhaal in Benidorm was dat de Picasso's uit de erfenis van een man in Barcelona kwamen. Volgens de politie staan de arrestaties in de twee steden los van elkaar en gaat het niet om één bende Picassovervalsers.

