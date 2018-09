Kerende automobilist veroorzaakt botsing A12

Het ongeluk gebeurde rond middernacht, toen het verkeer wegens werkzaamheden over de vluchtstrook werd geleid. Een automobilist onttrok zich aan de file, besloot te keren en tegen het verkeer in te rijden. Daarbij kwam de spookrijder in botsing met een andere auto.

Rijkswaterstaat besloot vanwege de bluswerkzaamheden de weg volledig af te sluiten. Het verkeer werd tot 09.00 uur zondagochtend omgeleid via Leidschendam, daarna is de weg weer vrijgegeven.