Italiaanse FlixBus in Lyon gestopt om mogelijke coronabesmetting

Foto ter illustratie. Ⓒ EPA

LYON - Passagiers die maandag vanuit Milaan met een bus in de Franse stad Lyon aankwamen mogen niet uitstappen wegens een mogelijke coronabesmetting. De FlixBus wordt vastgehouden op station Lyon-Perrache nadat de bestuurder in het ziekenhuis was opgenomen met symptomen die lijken op het nieuwe coronavirus, meldden veiligheidsbronnen.