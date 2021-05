Buitenland

Zeker 9 personen gedood bij schietpartij Russische school, tientallen gewonden

Zeker negen mensen zijn omgekomen bij een schietpartij op een school in Rusland. Het gaat in ieder geval om een leraar en meerdere leerlingen, melden Russische persbureaus. Er zijn bovendien zeker 32 gewonden gevallen in de leeftijd van 7 tot 62 jaar. Meer dan twintig personen zijn opgenomen in ziek...