Gevluchte dader 'droeg bomvest'

Hamza Attou sprak volgens zijn advocaat Carine Couquelet over een ,,dik vest'' dat Abdeslam aanhad, ,,misschien een bomvest of zoiets'', citeert The Telegraph.

De verklaringen van de man zouden voor België onder meer aanleiding zijn geweest zaterdag het niveau van veiligheidsdreiging te verhogen. Volgens verscheidene Belgische media zou de politie ervan uit gaan dat Abdeslam alsnog zijn opdracht zou willen voltooien. Bovendien zouden andere verdachten aanslagen als in Parijs willen plegen.

De drie mannen, Abdeslam, Attou en Mohammed Amri, zouden onderweg in de auto erg weinig hebben gesproken en Attou heeft tegen zijn advocaat gezegd dat hij bang was. Abdeslam zou ,,extreem angstig'' zijn geweest en ,,klaar om zichzelf op te blazen''.

De mannen werden in Noord-Frankrijk niet één maar drie keer aangehouden tijdens routinecontroles, verklaarden de twee. Abdeslam zou tijdens die controles steeds heel kalm zijn geweest. De politie had niet door dat Abdeslam te maken had met de aanslagen en liet ze doorrijden. Amri en Attou werden later aangehouden, maar van Abdeslam ontbreekt nog steeds ieder spoor.