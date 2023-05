Grote schade na plofkraak Diessen

DIESSEN - Op een geldautomaat aan de Rijtseweg in het Brabantse dorp Diessen is in de nacht van zaterdag op zondag een plofkraak op een geldautomaat gepleegd, meldt de politie. Op beelden is te zien dat het gebouwtje van de automaat helemaal is ingestort.