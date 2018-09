Storing KPN nog niet verholpen

"In de nacht van vrijdag op zaterdag hebben we een software-update doorgevoerd, daardoor zijn de meeste problemen verholpen", zegt de woordvoerder. Dit is een gigantische operatie. "Normaal voeren we updates in enkele weken door, nu dus in één nacht."

De landelijke storing begon vrijdag eind van de ochtend op het netwerk van KPN, zowel internet als tv en telefonie hadden er last van. Het bedrijf denkt nog na over een "gebaar" naar de klanten. "Onze prioriteit ligt bij het verhelpen van de problemen. Daarna gaan we bekijken wat we ter compensatie kunnen aanbieden. De programma's van vrijdagavond kunnen sowieso gratis bekeken worden."

De oorzaak van de storing wordt nog uitgezocht.

Kijkcijfers lager

Het lijkt erop dat noodgedwongen minder mensen dan normaal voor de tv hebben gezeten vrijdagavond. KPN kampte met een grote storing, waar een deel van de 1,8 miljoen interactieve televisie-klanten last van had. Het bestbekeken programma was het NOS Journaal van 20.00 uur, direct gevolgd door 'the knockouts' van The Voice of Holland op RTL4, met 1,8 miljoen kijkers. Normaal gesproken ligt dat aantal zeker een paar honderdduizend hoger.

Naar de eerste aflevering van Mindmasters Live op SBS6 keken 529.000 mensen. SBS besloot het programma rechtstreeks via internet uit te zenden. "Door de storing bij KPN missen we een miljoen potentiële kijkers", aldus de commerciële zender vrijdagavond. Dat een programma van de commerciële omroep live te volgen is via internet, gebeurt zelden.