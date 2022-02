Lichaam van meisje (8) gevonden in bos nabij Zwitserse Bern

Köniz - In een bos nabij Köniz, in het Zwitserse kanton Bern, is dinsdagavond het levenloze lichaam gevonden van een 8-jarig meisje. Er is een onderzoek geopend. De speurders houden in dit stadium rekening met zowel een mogelijk ongeval als de eventuele betrokkenheid van een andere persoon.