’Boeren zijn de oplossing, niet het probleem’

Binnenland

Fiets dodelijkste vervoersmiddel, dit zijn de cijfers

De meeste doden in het verkeer vallen onder fietsers. Maar liefst 229 mensen verongelukten vorig jaar met de fiets, fors meer dan de 195 inzittenden van een auto die bij een ongeval het leven lieten. In totaal kwamen in 2020 in ons land 610 mensen om in het verkeer, het laagste aantal sinds 2015.