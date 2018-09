Nederland biedt Mali hulp aan

In het land zijn volgens hem 134 Nederlanders geregistreerd en de meesten verblijven in de hoofdstad. Voor zover nu bekend zijn geen Nederlanders in het hotel. Verder zijn er nog zo'n 450 Nederlandse militairen actief in de VN-missie. Het overgrote deel is in Gao in het noorden gestationeerd.

Koenders noemt de gijzeling in het hotel "heel zorgelijk". Het is de derde keer dit jaar dat er een terroristische actie in de hoofdstad is. "Het is waarschijnlijk toch wel gericht om westerlingen angst aan te jagen in dat gedeelte van Afrika", meent de minister.

De gijzeling zou een teken kunnen zijn dat extremisten in Mali "in het nauw zitten want dan gaan ze nieuwe methoden zoeken, dat hebben we ook gezien met IS in Parijs." Het maakt volgens hem weer duidelijk hoe belangrijk de strijd tegen terrorisme is.

Later op de dag heeft Koenders nog een ontmoeting met de minister van Justitie van Mali.