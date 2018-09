Review: Star Wars: Battlefront

Laat ik meteen maar even duidelijk zijn: dit is eigenlijk een Battlefield-game, maar dan met een Star Wars-sausje. Ok, dat is technisch niet helemaal correct en daar kom ik zo op terug, maar weet dat de focus van dit spel op de multiplayer ligt, waarbij je met en tegen andere spelers online speelt. Er zijn missies die je alleen kunt spelen en een modus waarin je alleen of samen met een vriend golven vijanden moet verslaan, maar de multiplayer is waar het hart van het spel ligt.

Vlot

Maar laat ik eerst even een stapje terug doen en uitleggen wat Battlefront precies is. Het is een schietspel, waarin je in de huid kruipt van een rebel of keizerlijke soldaat en missiedoelen moet behalen. Ondertussen is het handig om zoveel mogelijk vijanden over de kling te jagen (soms is dat zelfs het missiedoel!). Tijdens het spelen verdien je ervaringspunten, waarmee je nieuwe wapens en stukken uitrusting ontsluit. Ook verdien je geld, waarmee je deze kunt aanschaffen en ook daadwerkelijk kunt gebruiken in het spel.

Deze unlocks zijn iets om naartoe te werken, al zul je al snel een favoriet wapen hebben gevonden, waarna de rest van het ontsluiten een beetje loos voelt. Daarbij zit er ook niet bijzonder veel variatie in het schiettuig.

Waar het spel echter tekort schiet in het aantal dingen dat je kunt verdienen, zit het met het schieten zelf overigens erg goed. Ontwikkelaar Dice, dat ook de Battlefield-spellen maakt, heeft het spel echt een uniek gevoel gegeven en je voelt nooit alsof je met een machinegeweer schiet waar simpelweg lasers uit komen. Nee, de Star Wars-guns hebben echt een uniek schietgevoel, wat voor fans van de serie gewoon ontzettend lekker is.

Ook lekker voor fans is de mogelijkheid om klassieke Star Wars-voertuigen te besturen, zoals AT-ST's, X-Wings en Tie Fighters. Deze zijn niet in het level aanwezig, maar pak je op alsof het een powerup is. Deze kom je her en der in de levels tegen. Jouw personage neemt dan even pauze en je verschijnt vervolgens als zo'n voertuig op het slagveld. Een beetje een rare keuze - zeker voor de Battlefield-liefhebbers die anders gewend zijn - maar het houdt het tempo wel in het spel en zorgt ervoor dat niemand constant in de eigen basis blijft wachten tot er weer een voertuig verschijnt.

Überhaupt is 'vlot' wel een goed woord om deze game te beschrijven. Je kunt na elke dood bijvoorbeeld direct weer het spel in springen zonder wachttijd, wat mij persoonlijk enorm aansprak. Het is hierdoor helemaal niet zo erg om af en toe in het stof te bijten, want je kunt toch lekker doorspelen. Hierdoor neem je wat meer risico's, wat het spelgenot ten goede komt.

Levels

Het vechten gebeurt op verschillende locaties: van de maan van Endor uit Episode VI tot de ijsplaneet Hoth uit deel V en woestijnplaneet Tattooine uit delen IV en VI: bijna alle locaties komen direct uit de films. De enige uitzondering is Sullust, waarnaar alleen een verwijzing in de rolprenten zit. Van alle levels zijn ook nog eens verschillende layouts, afhankelijk van welke modus je speelt. Zo zul je in Blast, waarin je simpelweg het vijandelijke team moet afslachten, minder grote versies zien omdat je met niet zoveel mensen tegelijk speelt.

Het grote probleem is dat je het met die vier locaties zult moeten doen. Na twee uurtjes spelen heb je ze allemaal op de één of andere manier wel gezien. Een beetje meer variatie in de omgevingen was wel leuk geweest.

Modi

De variatie moet uit de verschillende spelmodi komen, en dat lukt ook wel aardig. Er zijn er namelijk nogal wat. Supremacy en Walker Assault zijn de twee belangrijkste. In Supremacy is het zaak om punten in het level te veroveren en vast te houden. Het is zaak om dit in een bepaalde volgorde te doen, waardoor je een echt heen-en-weer-gevecht krijgt tussen de twee facties. In Walker Assault heeft de keizerlijke factie twee enorme AT-AT-tanks die richting de vijandelijke basis lopen. Als deze dat punt bereiken, wint het keizerrijk. De rebellen moeten communicatiepunten veroveren, waarna een bombardement wordt uitgevoerd en de AT-AT's tijdelijk kwetsbaar zijn. Zaak is om ze dan zoveel mogelijk schade toe te brengen en ze te vernietigen voor ze de basis bereiken. Deze beide modi kunnen met 40 man gespeeld worden, wat het geheel een episch gevoel geeft.

Andere modi zijn wat minder spannend. Blast is simpelweg Team Deathmatch en in Droid Run moeten punten in het level veroverd worden, maar de punten veranderen constant. Opmerkelijk is Fighter Assault, waarin iedereen begint in een X-Wing of Tie Fighter en het hele gevecht zich enkel in de lucht afspeelt.

Ook opvallend is Heroes Vs. Villains, waarbij je in de huid kruipt van ofwel een held, ofwel een schurk uit het Star Wars-universum. Deze hebben speciale krachten en zaak is dan ook om als Luke Skywalker, Leia of Han Solo het op te nemen tegen Darth Vader, de keizer of Boba Fett. Deze helden zijn overigens af en toe als powerup ook beschikbaar in andere spelmodi en zijn daar ontzettend krachtig (en leuk om in de huid van te kruipen). In Hero Run is slechts één speler de held en moeten alle andere spelers het tegen hem opnemen.

Kortom: ondanks dat er niet al teveel levels zijn, is er genoeg te doen in Battlefront.

Aankleding

Tenslotte wil ik nog even aandacht schenken aan de audiovisuele presentatie van de game. Op grafisch vlak is Battlefront namelijk fenomenaal. Zeker voor een online game - die overigens prima draait zonder noemenswaardige horten en stoten - is dit spel schitterend te noemen. Van de enorm gedetailleerde wapens en spelerspersonages tot de schitterende levels: chapeau voor het oproepen van het Star Wars-gevoel. Dat geldt overigens ook voor het geluid: elk wapen klinkt echt alsof het regelrecht uit de films komt. In een spel dat hevig leunt op de liefde voor een filmserie, is dat heel belangrijk, dus gelukkig zijn de makers succesvol geweest.

Conclusie

Star Wars: Battlefront is gelukkig niet zomaar een Battlefield-kloon, zoals ik eerder een beetje kort-door-de-bocht zei. Het voelt een stuk vlotter aan, waardoor het makkelijker is voor nieuwkomers om erin te komen. Daarnaast is er behoorlijk wat te doen als het gaat om spelmodi en is de aankleding simpelweg geweldig te noemen. Wel jammer dat er niet meer levels en verschillende soorten wapens beschikbaar zijn. Die komen later ongetwijfeld als uitbreidingen uit, maar ja, dan moet je weer de portemonnee trekken. Desalniettemin een dikke aanrader voor de Star Wars-fans die van lekker knallen houden.

Star Wars: Battlefront is getest op de PlayStation 4, maar is ook beschikbaar op de Xbox One en pc.