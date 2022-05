Scholieren binden gigantische dode haai aan dak van school

Binnenland

Moederzwaan in de lappenmand, vaderzwaan neemt nest over: ’Voer hem niet!’

Een moederzwaan uit Broek op Langedijk is aangevallen en zwaargewond overgebracht naar een expert in Utrecht. Vaderzwaan nam meteen het nest over toen de Dierenambulance haar van het nest plukte. Het nest is langs het Bindingspad in Broek op Langedijk. Hem moet je beslist niet voeren.