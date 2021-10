Ook na 1 november nog geen streep door coronapas

Mogelijk wordt er wel iets gedaan aan de maximale bezetting van 75 procent die concertzalen zonder vaste zitplaatsen nog moeten hanteren. Het kabinet beslist waarschijnlijk op 5 november over het al dan niet schrappen of aanpassen van de resterende coronamaatregelen. Daarvan is de coronapas de belangrijkste. Met de pas, een QR-code op de smartphone of afgedrukt op papier, bewijzen bezoekers dat ze zijn gevaccineerd, negatief getest of genezen van corona. Het toegangsbewijs fungeert als poortwachter in de horeca, theaters en bij sportwedstrijden.

Concertzalen

Verder geldt nog de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer, de beperkte openingstijd voor de horeca tot middernacht en de maximale bezetting voor overdekte evenementenlocaties en concertzalen zonder vaste zitplaatsen tot driekwart van de capaciteit. Het kabinet overweegt een bescheiden versoepeling op dit laatste vlak, zodat evenementenlocaties als Ahoy en Ziggo Dome weer hun zalen kunnen uitverkopen. Mochten de cijfers er florissant voorstaan, dan kunnen ook de beperkte sluitingstijden voor de horeca worden losgelaten, zodat nachtclubs na anderhalf jaar sluiting ook weer volledig kunnen draaien. Andere optie is om de pas in de kunst- en cultuursector te schrappen, of pas te verplichten bij een bepaalde groepsgrootte.

De coronapas helemaal schrappen, vindt het kabinet onder de huidige omstandigheden te ver gaan, zo melden betrokkenen. De situatie in de ziekenhuizen, het seizoenseffect en de restanten ongevaccineerden - 17 procent van de volwassenen is niet geprikt - zou daarvoor nog te onzeker zijn. Bovendien kun je er niet meer naar teruggrijpen als de pas eenmaal is afgeschaft en de ziekenhuizen alsnog worden overladen met coronapatiënten.

Het besluit hangt nog af van wat het Outbreak Management Team (OMT) adviseert. Het team van medische wetenschappers komt deze vrijdag bijeen. De bijeenkomst is bedoeld om de ’thermometer in het badwater’ te steken. Dat het aantal positieve tests zou oplopen, was verwacht. Het leidt voorlopig nog niet tot een toenemende druk op de zorg. Momenteel liggen er nog 469 coronapatiënten in de ziekenhuizen, waarvan 128 op de intensive care. Toch zijn OMT-leden er nog niet gerust op dat dit zou blijft.

QR-code

Intussen levert de CoronaCheck-app volgens het ministerie van Volksgezondheid geen grote problemen op, al heeft de gedragsunit van het RIVM nog geen onderzoek gedaan naar ervaringen en steun voor de maatregel. „Voor de meeste mensen werkt de app vlekkeloos”, zegt een woordvoerder van het ministerie. De app is 12 miljoen keer gedownload. Zo’n 40 miljoen keer zijn er gegevens opgehaald van een vaccinatie of test voor het maken van een QR-code. Bij de helpdesks wordt het volgens het ministerie rustiger.

Op maandag 1 november komt het OMT met een nieuw advies, waarna het kabinet waarschijnlijk op vrijdag 5 november een besluit neemt. Het schrappen van de coronapas zit daar nog niet bij. Dit ondanks het pleidooi van gewezen staatssecretaris Mona Keijzer, die bij de invoering van de pas al opriep ’m zo snel mogelijk te schrappen omdat de maatregel ’niet uit te leggen’ is. Na haar interview in De Telegraaf werd ze ontslagen, omdat ze de afspraak had doorbroken dat het kabinet met één mond praat.