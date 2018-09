Sneeuwkans neemt toe

Koude lucht uit de poolstreken overspoelt de komende dagen west Europa. Omdat de lucht erg onstabiel is van opbouw gaat er neerslag vallen die in het binnenland steeds vaker een winters karakter krijgt. Vooral in het Sauerland kan daarbij een flink pak sneeuw vallen, maar ook de Belgische Ardennen kleuren wit.

De temperaturen komen in een vrije val. Van 15 graden eerder deze week gaat het kwik via 9 graden vandaag naar 3 tot 6 graden in het weekeinde. Vooral zondag is het een koude dag met in Limburg maxima van hooguit 2 graden. In de nacht naar zondag ligt het kwik rond het vriespunt, in de nacht naar maandag komt op uitgebreide schaal lichte vorst voor met minima tussen nul en min 3 graden.

Ook maandag en dinsdag zijn aan de kille kant, daarna wordt het langzaam wat minder koud en lopen de temperaturen op naar waarden tussen 6 en 9 graden. Zo zacht als de eerste helft van deze maand wordt het echter niet meer.

Vandaag begint het ook langdurig te sneeuwen aan de westkant van de Alpen. Daar worden enkele tientallen centimeters sneeuw verwacht, juist nu het skiseizoen dit weekeinde wordt geopend. Ook morgen en zondag sneeuwt het op uitgebreide schaal in Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland en Noord-Italie.