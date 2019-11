Vader doodgestoken tiener: ’Nick vocht voor zijn leven’

Het boek van Dirk Jan Bood, de vader van de doodgestoken Nick, is ook bedoeld als een pamflet tegen de lage straffen in het jeugdrecht. Ⓒ Amaury Miller

Zaandam - Ruim 2,5 jaar geleden werd tiener Nick Bood doodgestoken in Zaandam. Zijn vader Dirk Jan schreef er een boek over. „Het schijnt dat ik me niet zo goed uit, maar op papier wel”, vertelt hij. Het schrijven van De dood van Nick Bood is het laatste wat hij voor zijn zoon kan doen, maar het boek dient ook als een pamflet tegen de lage straffen in het jeugdrecht.