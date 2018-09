'Best intiem, zo halfnaakt tegen elkaar'

GEEN - Deze week staat in VROUW magazine een shoot met Loes Haverkort, Kimberley Klaver en Imanuelle Grives. Zij vertolken de vrouwelijke hoofdrollen in de nieuwe BNN-serie Vechtershart. Het thema van het magazine deze week is 'in de ban van TV', daarom vroegen wij de dames hoe zij het liefst tv-series kijken. Wie is er echt serieverslaafd? Bekijk het achter de schermen filmpje.