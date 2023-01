Peking veroordeelt reisbeperkingen voor reizigers uit China

Een woordvoerder laat weten „fel tegen zulke praktijken” te zijn en tegenmaatregelen te overwegen. Welke maatregelen daarmee worden bedoeld, is niet duidelijk. Onder meer de Verenigde Staten, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Zuid-Korea verplichten reizigers uit China tot het tonen van een negatieve testuitslag. Marokko weert zelfs alle reizigers uit China.

Europese Unie

De Europese Unie telt een klein aantal landen met reisbeperkingen voor reizigers uit China. De lidstaten praten woensdag over een gezamenlijke aanpak. Frankrijk pleit voor maatregelen in heel de unie, omdat de testverplichting door het vrij verkeer van personen via een ander land omzeild kunnen worden. Nederland verplicht de reizigers niet tot een coronatest, maar gaat ze vanaf donderdag op Schiphol een gratis zelftest aanbieden. Het is nog onduidelijk of en wanneer Nederland verdere maatregelen zal invoeren.

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) adviseert geen aanvullende maatregelen voor reizigers uit China. Dat zei vorig week dat een testverplichting weinig zin heeft, omdat de coronavarianten in China ook in Europa aanwezig zijn. Eurocommissaris Stella Kyriakides (Gezondheid) deed een oproep om vooral in de gaten te houden of nieuwe varianten Europa binnenkomen.

Onduidelijkheid

In China raken mensen massaal besmet sinds de ontmanteling van het strenge zerocovidbeleid vorige maand. Omdat nu flink minder wordt getest en de autoriteiten gestopt zijn met het delen van dagelijkse besmettingscijfers, is niet duidelijk hoeveel Chinezen nu besmet zijn. Een toparts in Shanghai zegt dat tot 70 procent van de inwoners van de stad met 25 miljoen inwoners waarschijnlijk besmet is geraakt, aldus staatsmedia.

Ook is onduidelijk hoeveel mensen in China aan covid-19 zijn overleden. Volgens de Chinese autoriteiten, die recent de definitie van coronadoden hebben aangepast, zijn dat er sinds december iets meer dan twintig. Het is echter al weken drukker dan normaal bij crematoria in het land. Daarnaast komen diverse ziekenhuizen vanwege de grote toestroom van patiënten plek tekort, waardoor soms bedden provisorisch worden opgezet. Staatsmedia melden dat in delen van het land buschauffeurs worden opgeleid om te helpen bij het vervoer van coronapatiënten in ambulances.