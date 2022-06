Complotdenkers trokken spoor van ellende met opruiing en doodsbedreigingen

De viroloog stond in 2020 al onder zware druk door de coronamaatregelen en de kritiek op het RIVM. Toen kwam uit het niets opeens de theorie dat hij een kindermoordenaar zou zijn. ,,Het gezin is voor het leven getekend door smaad, laster en bedreiging’’, schrijft het RIVM. ,, Iemands leven is op z'n kop gezet door een verzonnen verhaal.'’

Joost K., Wouter R, en Hans de M. bedreigden in hun internetfilmpjes niet alleen Van Dissel met de dood maar ook premier Rutte, minister De Jonge en een huisarts in Bodegraven. Dat deden ze op basis van verhalen van Joost K., die beweert dat hij slachtoffer is.

Acht jaar geleden begon K. opeens te vertellen dat hij vroeger samen met andere kinderen is misbruikt op een kinderdagverblijf in Bodegraven. Hij zou daar zelfs hebben gezien dat Jaap van Dissel een kind de nek omdraaide.

Micha K, Wouter R. en Hans van M. geloofden deze ‘hervonden herinneringen’ en begonnen een online campagne, waarbij ze strooiden met oproepen om de ‘verantwoordelijken’ van straat te plukken, te berechten en te executeren. De begraafplaats in Bodegraven veranderde in een bloemenzee door volgers die geloofden dat daar slachtoffers van ritueel misbruik waren begraven. Voor zo’n netwerk is geen enkel bewijs, benadrukt de rechtbankvoorzitter. ,,Er zijn alleen maar aannames en gedachtes en patronen.’’ De zaak tegen de complotdenkers gaat donderdag verder.