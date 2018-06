Man komt op voor vernederde moslima

Powys deelde het voorval op Facebook. ,,Ik was op weg naar huis met de metro toen ik tegenover een jonge vrouw met een hoofddoek ging zitten. Ze glimlachte even naar me, maar zei verder niks." Er stapte een andere man in, die naar de jonge vrouw begon te staren. Toen ze even oogcontact maakte, stormde hij op haar af en maakte haar uit voor 'terrorist', 'uitschot' en 'voddenhoofd' en zei dat 'haar mensen de slachtoffers in Parijs hadden vermoord'. ,,Hij stond over haar heen gebogen en het was duidelijk dat ze doodsbang was".

Zonder dat Powys erbij nadacht, stond hij op en duwde hij de man weg, die vervolgens zijn aandacht op hem richtte en hem een 'terroristensympathisant' noemde. Powys ging vervolgens naast de jonge vrouw zitten, die inmiddels tranen in haar ogen had, en vroeg naar haar naam: Yara. "De man bleef haar maar uitschelden, dus ik begon haar af te leiden door te vragen hoe haar dag was en door over luchtige dingen te praten. Ik zorgde dat er een barrière was tussen haar en die gast, zodat hij haar geen pijn kon doen".

Held

Zodra Powys bij zijn metrohalte aankwam, vroeg hij Yara of hij bij haar moest blijven tot haar metrohalte. Ze begon te huilen en zei dat ze het 'ontzettend vriendelijk en moedig' van hem vond. Powys is het daar echter niet mee eens: "Ik zag gewoon iemand die hulp nodig had en daar reageerde ik instinctief op."

Powys begeleidde Yara vervolgens tot haar metrohalte, waar ze door vriendinnen werd opgewacht. "Ik vroeg haar of ze vaker met dit soort gedrag te maken kreeg en tot mijn verbazing is dat inderdaad zo. Ik gaf haar een knuffel en vertelde haar dat er veel meer mensen zijn als ik en dat ze zich nooit bang hoeft te voelen in haar eigen land. Want dit is haar land, en dit is haar stad."

De Facebookpost is inmiddels ruim 10.000 keer gedeeld en zou tussentijds per ongeluk zijn verwijderd.

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));